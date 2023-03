Na ceste I/66 pri Predajnej začali výstavbu mimoúrovňovej križovatky

Predajná 27. marca (TASR) – Na ceste I/66 pri obci Predajná v okrese Brezno sa začalo s výstavbou novej mimoúrovňovej križovatky. Súčasťou projektu za vyše 6,7 milióna eur bude rekonštrukcia predmetného úseku vozovky i výstavba nového presypaného mosta, ktorý bude súčasťou križovatky. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenskej správy ciest (SSC) Martin Guzi.



Predmetom rekonštrukcie je križovatka cesty I/66 s cestou, ktorá spája obec Predajná s obcou Nemecká. Daný úsek je podľa SSC v zlom technickom stave a pre chýbajúce odbočovacie pruhy či zlú viditeľnosť nevyhovuje požiadavkám bezpečnosti dopravy.



"Uvedená križovatka patrí za posledné roky na základe štatistiky dopravnej nehodovosti medzi najnehodovejšie úseky v uvažovanom cestnom ťahu medzi Banskou Bystricou a Breznom, a to tak počtom dopravných nehôd, ako aj ich následkami," uviedla SSC v súťažných podkladoch na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.



V rámci projektu prejde rekonštrukciou vyše 600-metrový úsek cesty I/66. Súčasťou budúcej mimoúrovňovej križovatky bude nový presypaný most, pričom hlavný dopravný ťah medzi Banskou Bystricou a Breznom bude viesť vrchom mosta. Rekonštrukcia križovatky na frekventovanom hlavnom ťahu bude rozdelená do viacerých etáp a vyžiada si aj dopravné obmedzenia.



"V jednej z etáp bude potrebná čiastočná uzávierka. Premávka bude presmerovaná do jedného jazdného pruhu a riadená dočasnou svetelnou signalizáciou," priblížil Guzi.



Stavebné práce na križovatke pri Predajnej sa začali 21. marca, ukončené by mali byť do 18 mesiacov. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Skanska SK. Celková hodnota zákazky predstavuje vyše 6,7 milióna eur bez DPH, projekt je financovaný z európskych zdrojov.