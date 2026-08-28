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Piatok 28. august 2026
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Na ceste II/584 v úseku Liptovské Matiašovce - Huty dôjde k uzávere

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Úsek cesty bude uzavretý v sobotu (29. 8.) a v nedeľu (30. 8.) v čase od 7.00 h do 19.00 h, keď sa na ceste budú konať automobilové preteky.

Autor TASR
Liptovské Matiašovce 28. augusta (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov, že cez víkend dôjde k úplnej uzávere cesty II/584 v úseku Liptovské Matiašovce - Huty. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

Úsek cesty bude uzavretý v sobotu (29. 8.) a v nedeľu (30. 8.) v čase od 7.00 h do 19.00 h, keď sa na ceste budú konať automobilové preteky „2 Huty Hill Climb 2026“ v rámci Majstrovstiev Slovenskej republiky.

„Žiadame vodičov, aby počas trvania uzávery využili vyznačené obchádzkové trasy a rešpektovali dočasné dopravné značenie,“ dodali policajti.
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