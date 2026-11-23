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Na ceste medzi Domaníkmi a H.Nemcami budú pre úpravu zelene obmedzenia
SSC v tejto súvislosti žiada motoristov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia a pokynov regulovčíkov.
Autor TASR
Domaníky 23. novembra (TASR) - V blízkosti cesty I/66 v úseku medzi obcami Domaníky a Hontianske Nemce v okrese Krupina budú od utorka (24. 11.) prebiehať práce na úprave zelene. Informoval o tom odbor komunikácie Slovenskej správy ciest (SSC) s tým, že práce potrvajú vyše týždňa a vyžiadajú si čiastočné obmedzenie dopravy.
„Úprava zelene sa bude vykonávať v čase od 7.00 do 16.00 h a premávka bude v dotknutom úseku vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu,“ konkretizovala SSC s tým, že dopravu budú regulovať regulovčíci a dočasné dopravné značenie. V prípade potreby môže dôjsť aj ku krátkodobému úplnému zastaveniu premávky, maximálne na desať minút.
SSC v tejto súvislosti žiada motoristov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia a pokynov regulovčíkov.
„Úprava zelene sa bude vykonávať v čase od 7.00 do 16.00 h a premávka bude v dotknutom úseku vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu,“ konkretizovala SSC s tým, že dopravu budú regulovať regulovčíci a dočasné dopravné značenie. V prípade potreby môže dôjsť aj ku krátkodobému úplnému zastaveniu premávky, maximálne na desať minút.
SSC v tejto súvislosti žiada motoristov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia a pokynov regulovčíkov.