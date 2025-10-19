Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na ceste medzi Malými Lednicami a Domanižou čakajte obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, cesta je prejazdná len v jednom jazdnom pruhu. Polícia žiada vodičov o rešpektovanie pokynov.

Autor TASR
Malé Lednice 19. októbra (TASR) - Polícia upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenie na ceste II/517 medzi obcami Malé Lednice a Domaniža v okrese Považská Bystrica. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

.

