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TRAGÉDIA PRI MODRE: Motocyklista zomrel po zrážke s autom

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Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Aj v dôsledku piatkovej tragickej nehody polícia apeluje na vodičov motocyklov.

Autor TASR
Bratislava 1. augusta (TASR) - Posledný júlový podvečer poznačila v okrese Pezinok tragická nehoda. Na ceste medzi Modrou a Budmericami pri nej zomrel v piatok (31. 7.) motocyklista. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

„Podľa doterajších informácií v smere od Modry do Budmeríc, v úseku, kde realizujú stavebné práce, nerešpektoval vodič motocykla červený signál Stoj!,“ priblížili policajti. „Následne došlo zrážke s osobným autom, pri ktorej 39-ročný vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ doplnili.

Aj v dôsledku piatkovej tragickej nehody polícia apeluje na vodičov motocyklov, aby dodržovali predpisy a maximálnu povolenú rýchlosť, nepreceňovali svoje schopnosti a aj na hlavných cestách zvýšili opatrnosť pri prejazde križovatkami.

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