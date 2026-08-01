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TRAGÉDIA PRI MODRE: Motocyklista zomrel po zrážke s autom
Aj v dôsledku piatkovej tragickej nehody polícia apeluje na vodičov motocyklov.
Autor TASR
Bratislava 1. augusta (TASR) - Posledný júlový podvečer poznačila v okrese Pezinok tragická nehoda. Na ceste medzi Modrou a Budmericami pri nej zomrel v piatok (31. 7.) motocyklista. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Podľa doterajších informácií v smere od Modry do Budmeríc, v úseku, kde realizujú stavebné práce, nerešpektoval vodič motocykla červený signál Stoj!,“ priblížili policajti. „Následne došlo zrážke s osobným autom, pri ktorej 39-ročný vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ doplnili.
Aj v dôsledku piatkovej tragickej nehody polícia apeluje na vodičov motocyklov, aby dodržovali predpisy a maximálnu povolenú rýchlosť, nepreceňovali svoje schopnosti a aj na hlavných cestách zvýšili opatrnosť pri prejazde križovatkami.
„Podľa doterajších informácií v smere od Modry do Budmeríc, v úseku, kde realizujú stavebné práce, nerešpektoval vodič motocykla červený signál Stoj!,“ priblížili policajti. „Následne došlo zrážke s osobným autom, pri ktorej 39-ročný vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ doplnili.
Aj v dôsledku piatkovej tragickej nehody polícia apeluje na vodičov motocyklov, aby dodržovali predpisy a maximálnu povolenú rýchlosť, nepreceňovali svoje schopnosti a aj na hlavných cestách zvýšili opatrnosť pri prejazde križovatkami.