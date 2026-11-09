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Na ceste medzi Prenčovom a Sv. Antonom sú pre úpravu zelene obmedzenia
SSC v tejto súvislosti apeluje na motoristov, aby boli pri prejazde úsekom obozretní a rešpektovali dočasné dopravné značenie.
Autor TASR
Prenčov 9. novembra (TASR) - Na ceste I/51 medzi obcami Prenčov a Svätý Anton v okrese Banská Štiavnica budú v najbližších dňoch prebiehať práce na úprave zelene, ktoré si vyžiadajú čiastočné obmedzenia premávky. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Bianka Nagyová.
Ako uviedla, práce prebiehajú od pondelka a potrvajú približne dva týždne, pričom ich vykonávajú vždy od ranných hodín do skorého podvečera. „Počas prác bude doprava presmerovaná do jedného jazdného pruhu. Motoristi budú na prebiehajúce práce upozornení dočasným dopravným značením a premávku budú riadiť regulovčíci,“ podotkla hovorkyňa.
SSC v tejto súvislosti apeluje na motoristov, aby boli pri prejazde úsekom obozretní a rešpektovali dočasné dopravné značenie.
Ako uviedla, práce prebiehajú od pondelka a potrvajú približne dva týždne, pričom ich vykonávajú vždy od ranných hodín do skorého podvečera. „Počas prác bude doprava presmerovaná do jedného jazdného pruhu. Motoristi budú na prebiehajúce práce upozornení dočasným dopravným značením a premávku budú riadiť regulovčíci,“ podotkla hovorkyňa.
SSC v tejto súvislosti apeluje na motoristov, aby boli pri prejazde úsekom obozretní a rešpektovali dočasné dopravné značenie.