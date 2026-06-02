< sekcia Regióny
Na ceste medzi Turanmi a Hubovou obnovujú asfaltový kryt vozovky
Doprava bude počas prác vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená poverenými pracovníkmi.
Autor TASR
Turany/Hubová 2. júna (TASR) - Počas júna budú cestári obnovovať asfaltový kryt vozovky na ceste I/18 medzi Turanmi a Hubovou. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, práce budú prebiehať po etapách na približne štvorkilometrových úsekoch a prinesú čiastočné dopravné obmedzenia.
Vozovku budú cestári frézovať vždy v pondelok až stredu počas nočných hodín od 20.00 do 6.00 h. „Od štvrtka do nedele bude realizované kladenie nových asfaltových vrstiev. Prvá etapa začne pri napojení na nový asfaltový kryt stavby diaľničného úseku Hubová - Ivachnová smerom na Ľubochňu. Po ukončení každej etapy sa pracovisko posunie približne o štyri kilometre smerom na Martin,“ priblížila polícia.
Doprava bude počas prác vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená poverenými pracovníkmi. „Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a trpezlivosť pri prejazde úsekom. Predpokladané ukončenie prác je približne do 5. júla,“ dodala polícia.
Vozovku budú cestári frézovať vždy v pondelok až stredu počas nočných hodín od 20.00 do 6.00 h. „Od štvrtka do nedele bude realizované kladenie nových asfaltových vrstiev. Prvá etapa začne pri napojení na nový asfaltový kryt stavby diaľničného úseku Hubová - Ivachnová smerom na Ľubochňu. Po ukončení každej etapy sa pracovisko posunie približne o štyri kilometre smerom na Martin,“ priblížila polícia.
Doprava bude počas prác vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená poverenými pracovníkmi. „Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a trpezlivosť pri prejazde úsekom. Predpokladané ukončenie prác je približne do 5. júla,“ dodala polícia.