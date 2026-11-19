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Na ceste medzi Veľkými Kapušanmi a Kráľovským Chlmcom obmedzia dopravu
Obmedzenia sa dotknú približne 2,9-kilometrového úseku medzi prečerpávacou stanicou SPP a riekou Latorica.
Autor TASR
Veľké Kapušany 19. novembra (TASR) - Na ceste II/555 medzi Veľkými Kapušanmi a Kráľovským Chlmcom v okrese Michalovce dôjde od piatka (20. 11.) do stredy (25. 11.) k dočasným dopravným obmedzeniam. Ako informovala samospráva Veľkých Kapušian, dôvodom sú práce zamerané na odstránenie rizika pádu stromov a konárov na vozovku v lesnom poraste.
Obmedzenia sa dotknú približne 2,9-kilometrového úseku medzi prečerpávacou stanicou SPP a riekou Latorica. Práce bude Správa ciest Košického samosprávneho kraja vykonávať v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 h. „Premávka bude regulovaná pracovníkmi Správy ciest Košického samosprávneho kraja, pričom obmedzenia spočívajúce v zastavení dopravy budú v krátkych časových intervaloch bez obchádzkovej trasy,“ uviedla radnica. Prejazd záchranných zložiek bude v prípade potreby počas realizácie prác umožnený bez obmedzenia.
Obmedzenia sa dotknú približne 2,9-kilometrového úseku medzi prečerpávacou stanicou SPP a riekou Latorica. Práce bude Správa ciest Košického samosprávneho kraja vykonávať v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 h. „Premávka bude regulovaná pracovníkmi Správy ciest Košického samosprávneho kraja, pričom obmedzenia spočívajúce v zastavení dopravy budú v krátkych časových intervaloch bez obchádzkovej trasy,“ uviedla radnica. Prejazd záchranných zložiek bude v prípade potreby počas realizácie prác umožnený bez obmedzenia.