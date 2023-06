Na Ceste slobody treba rátať s obmedzeniami,dopravu riadi 21 semaforov

Vysoké Tatry 18. júna (TASR) - Vo Vysokých Tatrách sa tento týždeň skončila zimná uzávera turistických chodníkov, počet návštevníkov regiónu sa tak pomaly začne zvyšovať. Prešovský samosprávny kraj (PSK) v tejto súvislosti upozorňuje na prebiehajúcu rozsiahlu rekonštrukciu Cesty slobody a vyzýva na uprednostnenie verejnej dopravy. Na cestách treba rátať so zdržaním, keďže premávku na 43 kilometrov dlhom úseku od Tatranských Matliarov až po Podbanské reguluje v polovičnom profile 21 semaforov.



"Okrem semaforov je tam umiestnených aj 19 dočasných dopravných značení a deväť regulovčíkov. Tieto počty však nie sú definitívne a priebežne sa s vývojom prác budú meniť. Rekonštrukciu vykonáva aktuálne zhruba 250 cestárov, časom ich bude ešte o stovku viac," uvádza PSK.



Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák v tejto súvislosti vyzval domácich i návštevníkov na ohľaduplnosť. "Dôležitý úsek, taký lievik, je v Smokovcoch, kde sa cesta dosť zužuje. Dostali sme prísľub, že do letnej sezóny položia aspoň ´mikrokoberec´. Nie je to úplne ideálne, ale snažíme sa cez svoje webové stránky, prostredníctvom médií, sociálnych sietí aj cez oblastnú organizáciu cestovného ruchu, poskytnúť ľuďom čo najviac informácií. Keď budú všetci počúvať pokyny, za chvíľu sa budú voziť po novej kvalitnej ceste. Tieto veci musíme strpieť a verím, že všetky termíny sa dodržia," skonštatoval primátor.



Cesta slobody vo Vysokých Tatrách sa rekonštruuje po vyše 50 rokoch. V rámci projektu je v tohtoročnom pláne ukončenie štyroch úsekov. Ide o 7,62 kilometra dlhej časti Podbanské – Pavúčia dolina, 7,37-kilometrového úseku Pavúčia dolina – križovatka s cestou II/538, taktiež 4,6 kilometra cesty medzi Starým Smokovcom a Tatranskými Matliarmi, a taktiež vyše šesť kilometrov v časti Tatranské Matliare – križovatka s cestou I/66. Cestári by podľa riaditeľa Správy a údržby ciest PSK Marcela Horvátha chceli v tomto roku ukončiť 80 percent celej stavby.



S realizáciou projektu Vysoké Tatry začal PSK v júni 2022. Na komplexnú a náročnú modernizáciu Cesty slobody, ktorá spája Tatry od východu po západ, preinvestuje 42 miliónov eur z európskych fondov, štátneho i vlastného rozpočtu.