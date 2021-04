Na ceste v Šali musia vodiči počítať s uzáverami

Šaľa 15. apríla (TASR) – Vodiči prechádzajúci Šaľou musia od štvrtka počítať so zmenou organizácie dopravy na ceste I/75. Komunikácia bola v úseku od 20,793 kilometra do 21,422 kilometra čiastočne uzavretá. Úplná uzávera bude v máji na kilometri 20,915.



Ako informovala šalianska radnica, obdobie čiastočnej uzávery cesty I/75 potrvá od 15. apríla do 28. mája. Úplná uzávera bude 9. mája. „Obchádzková trasa bude vedená cez sídlisko Veča ulicami Fraňa Kráľa a Komenského,“ oznámil magistrát.



Dôvodom čiastočnej a úplnej uzávery je oprava komunikácie. „Konkrétne je to frézovanie starej obrusnej a ložnej vrstvy a pokladanie nových vrstiev,“ uviedla radnica.