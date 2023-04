Na ceste z Ivachnovej smerom do Ružomberka sa tvoria hodinové kolóny

Bratislava/Ružomberok 10. apríla (TASR) - Na ceste prvej triedy na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa tvoria kolóny. Vodiči sa zdržia viac ako hodinu. Upozornila na to Zelená vlna RTVS.



Kolóny sa začínajú tvoriť už na diaľnici D1 pred Ivachnovou. So zdržaním treba počítať tiež na obchádzke cez Liptovskú Tepličku, vodiči tam stratia asi 20 minút.