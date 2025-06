Na ceste za Palotou prebieha stabilizácia zosuvu, pribudne oporný múr

Palota 18. júna (TASR) - Na ceste za obcou Palota v okrese Medzilaborce prebieha rekonštrukcia v súvislosti so stabilizáciou zosuvu pôdy. Ako informovala Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) na sociálnej sieti, aktuálne je dokončených 30 percent stavebných prác. Rekonštrukcia by mala byť dokončená v novembri.



Práce zahŕňajú odstránenie poškodených konštrukčných vrstiev vozovky, odvodnenie pomocou nového žľabu a úpravu priepustu vrátane betónového koryta. Súčasťou je aj výstavba 60 metrov dlhého oporného múru, osadenie oceľových zvodidiel a realizácia nového vodorovného dopravného značenia.



Počas realizácie platia na úseku dopravné obmedzenia. „Doprava, ktorá je obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu, je regulovaná prenosným dopravným značením a svetelným signalizačným zariadením,“ dodali krajskí cestári s tým, že účastníci cestnej premávky musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou.



Práce sú súčasťou cezhraničného projektu Od Nízkych Beskýd po Solinu realizovaného v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. Celkové náklady na stabilizáciu predstavujú približne 448.000 eur.