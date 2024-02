Na cestu I/18 pod Strečnom umiestnia betónové zábrany

Žilina 28. februára (TASR) - Na kritickom úseku cesty I/18 pod Strečnom umiestnia počas najbližších dvoch víkendov betónové zábrany s ochrannými sieťami. Po zasadnutí krízového štábu o tom v stredu informovala prednostka Okresného úradu (OÚ) v Žiline Emília Pavlusíková.



Doplnila, že práce sa začnú v piatok (1. 3.) od 20.00 h a potrvajú do soboty (2. 3.) 8.00 h. V sobotu sa začnú od 20.00 h a potrvajú do nedele (3. 3.) do 8.00 h. "Doprava bude obmedzená v jednom jazdnom pruhu, ale bude sa úplne odstavovať na nevyhnutný čas pri zabezpečovaní prác," uviedla.



Podľa riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest Slovenskej správy ciest (SSC) v Žiline Ivana Brečku začal v stredu dodávateľ, ktorý vzišiel z verejného obstarávania, navážať betónové zátarasy. "V piatok sa začnú ukladať pozdĺž zosuvového územia v dĺžke zhruba 200 metrov. Na ne sa umiestni zhruba štvormetrová sieťová zábrana, ktorá má zabrániť primárnemu ohrozeniu bezpečnosti, plynulosti cestnej premávky a škodám. Prvá sanačná časť, ktorá vyplynula z mimoriadnej situácie, je v objeme zhruba 214.000 eur s DPH," priblížil.



Dodal, že v súvislosti s inštaláciou bariér a umiestnenia záchytného sieťového zariadenia sa uskutoční ďalší geologicko-inžiniersky prieskum celkového územia. "V úsekoch, kde už budú uložené zábrany, sa uskutoční kotvenie, vŕtanie a úprava svahu pre zasieťovanie. Príprava pre vytvorenie ferát, aby sa mali horolezci o čo ukotviť v ďalšej etape," podotkol.



Geotechnik Boris Vrábel vysvetlil, že ide najmä o prípravu bezpečných prác nad komunikáciou. "Musíme vytvoriť betónové zábrany, plus ukotvený plot, aby sme vybudovali zariadenie, ktoré dokáže eliminovať pády úlomkov skál a balvanov na cestu," priblížil.



Na ceste I/18 pod Strečnom vyhlásili 9. februára mimoriadnu situáciu pre riziko pádu skál. V úseku medzi skalami Margita a Besná došlo 7. februára k zosuvu svahu. Bol taký silný, že poškodil vozovku a potrhal krajnicu. Popadané skaly poničili dve vozidlá, pri udalosti sa nikto nezranil. V úseku je momentálne dopravným značením dočasne znížená rýchlosť v oboch smeroch.