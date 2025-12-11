< sekcia Regióny
Na cestujúcich na východe Slovenska čakajú zmeny v cestovnom poriadku
Svoje pravidelné spojenia si môžu cestujúci skontrolovať na stránke www.cp.sk.
Autor TASR
Prešov/Košice 11. decembra (TASR) - Cestujúcich na východe Slovenska čaká od nedele 14. decembra každoročná zmena cestovného poriadku železničnej aj autobusovej dopravy. Cieľom organizačných zmien je zvýšiť mieru koordinácie, pravidelnosti a spoľahlivosti verejnej dopravy, optimalizovať ponuku spojov, zabezpečiť čo najviac prestupov medzi autobusmi a vlakmi a zároveň zapracovať opodstatnené pripomienky cestujúcich. Informovala o tom Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) s tým, že podstatné zmeny v železničnej doprave sa týkajú najmä obnovenia prevádzky vlakov medzi Košicami a Humenným, avšak bez pôvodne deklarovaného celodenného hodinového taktu vlakov.
Medzi Popradom a Starou Ľubovňou dôjde k zvýšeniu početnosti vlakových spojení formou predĺženia vybraných vlakov z Kežmarku až do Starej Ľubovne a späť. Vďaka tomu bude na tejto trati v rannom a popoludňajšom čase zabezpečený hodinový takt vlakov. Cestovný poriadok na Spiši je aj naďalej ovplyvnený výlukou súvisiacou s modernizáciou železničnej trate. Súčasťou cestovného poriadku sú aj nové vlaky na tratiach z Košíc do Rožňavy a Čane, ktorých premávka je závislá od spustenia výroby v závode Volvo Cars vo Valalikoch.
Zmena sa týka aj systematizácie dopravy medzi Humenným a Medzilaborcami. „Vlaky i autobusy budú z týchto miest odchádzať striedavo a v pravidelných intervaloch tak, aby sa cestujúci v regióne mohli spoľahnúť na spojenie každú hodinu,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský (KDH). Zmeny sa dotknú celého systému liniek v regióne, ktoré budú navzájom prepojené prostredníctvom koordinovaných nadväzností v prestupných zastávkach. „Prevádzka bude len v režime pracovný deň a víkend. Postupne toto pravidlo uplatňujeme na linkách všetkých dopravcov,“ doplnil Majerský.
V rámci dopravného systému IDS (Integrovaný dopravný systém) Východ dôjde k zvýšeniu pravidelnosti spojov aj na linkách Prešov - Široké - Levoča - Poprad, Prešov - Víťaz, Rožňava - Plešivec - Štítnik, ale aj Rožňava - Silica, Rožňava - Tornaľa či Kežmarok - Levoča, Bardejov - Stará Ľubovňa a mnohých ďalších. Ponuka spojov sa postupne usporadúva do pravidelných intervalov, s odchodmi spravidla každých 60 alebo 120 minút a koordináciou prestupných nadväzností s inými autobusovými aj železničnými linkami.
„Systém cestovania na jeden lístok sa rozšíri o dopravné služby v Rožňave, čo bude po Trebišove už druhý podobný prípad v Košickom kraji. V okolí Plešivca zavedieme taktové cestovné poriadky, čím sa kompletne zavŕši zavedenie taktovej dopravy na Gemeri. Ďalší prelom očakávame v budúcom roku, keď sa má do spoločnej tarify na východnom Slovensku zapojiť aj národný železničný dopravca,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
