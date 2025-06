Na Chate pod Rysmi finišujú s výstavbou nových kompostovacích toaliet

Vysoké Tatry 19. júna (TASR) - Na Chate pod Rysmi vo Vysokých Tatrách v týchto dňoch finišujú s výstavbou nových kompostovacích toaliet. Mikuláš Virág z turistického klubu Hikemates, ktorý projekt zastrešuje, pre TASR potvrdil, že v súčasnosti už majú osadené kotviace laná, okná aj vnútorné plechy a pracuje sa na inštalácii strechy. Špeciálne ekologické toalety plánujú sprístupniť verejnosti koncom júna.



„V nedeľu (22. 6.) plánujeme zorganizovať brigádu hore a upraviť chodník pri toaletách, plus cestou dole zniesť materiál, ktorý využívali robotníci - vŕtačky, stavebný odpad, elektrocentrála a podobne,“ uviedol Virág. Potvrdil, že stavbu dokončia podľa plánu, a na budúci týždeň v piatok 27. júna o 12.00 h toalety slávnostne otvoria.



Ide o prvý pilotný projekt svojho druhu vo Vysokých Tatrách. Nové toalety budú fungovať na princípe kompostéra a prirodzeného rozkladu biologického odpadu, a tak prispejú k zníženiu negatívnych vplyvov na okolitú prírodu. Nahradia ikonickú drevenú latrínu, ktorú ešte v roku 2023 zničila víchrica. Realizácii predchádzalo získanie viacerých povolení od ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ďalších verejných inštitúcií. Stavebné povolenie získali dobrovoľníci po 1,5 ročnej snahe a so samotnou výstavbou začali v júni.



Najvyššie položenú horskú chatu na Slovensku, ktorá leží v nadmorskej výške 2250 metrov, ročne navštívia desaťtisíce turistov. Nové toalety majú byť podľa Virága udržateľným riešením. Ide o patentovanú francúzsku technológiu, ktorá sa využíva na horách naprieč Európou. Dodal, že dizajn vzišiel z architektonickej súťaže a citlivo reflektuje horské prostredie, rešpektuje prísne limity národného parku a zároveň ladí s podobou Chaty pod Rysmi. Projekt vznikol v spolupráci so Správou Tatranského národného parku, Klubom slovenských turistov a Slovenským horolezeckým spolkom James. Financovanie zabezpečil Hikemates kombináciou členských príspevkov, dvoch percent z daní a podpory ďalších partnerov. Klub chce zároveň v budúcnosti bezplatne sprístupniť celú projektovú dokumentáciu národným parkom, samosprávam i iným záujemcom, ktorí by chceli podobné riešenie zaviesť aj v ďalších lokalitách.