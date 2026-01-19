< sekcia Regióny
Na cintoríne Háj Nicovô si uctili Deň pamiatky obetí služby vlasti
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 19. januára (TASR) - Deň pamiatky obetí služby vlasti a 20. výročie leteckého nešťastia pri obci Hejce si pietnym aktom pri Pomníku príslušníkom Ozbrojených síl (OS) SR na vojnovom cintoríne Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši v pondelok pripomenuli členovia vlády, generality OS SR a príbuzní obetí.
„Tento deň patrí vojakom, ale aj všetkým príslušníkom ozbrojených a bezpečnostných zložiek, ktorí sa rozhodli brániť slobodu, suverenitu a bezpečnosť našej krajiny, či už doma alebo mimo svojej vlasti. Pre rezort obrany je dnešný deň nielen spomienkou, ale aj záväzkom do budúcnosti, že na obete služby vlasti nikdy nezabudne,“ uviedol štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher s tým, že v čase rastúcich bezpečnostných výziev, otvorených vojenských konfliktov vo svete, a to aj neďaleko našich hraníc, je preto ich odkaz ešte silnejší. Pripomína nám, že sloboda a bezpečnosť nie sú samozrejmosťou.
„OS SR majú dnes už 33 rokov svojej histórie a majú dostatok príležitostí na to, aby si budovali aj novodobé tradície. Nedívame sa len 80 rokov dozadu na druhú svetovú vojnu, ale dívame sa aj na novodobých hrdinov, ktorí priniesli tú najväčšiu obetu pre službu vlasti. Preto sme hľadali deň, kedy by sme si pripomínali aj novodobých padlých našich spolubojovníkov a ustanovili sme pred pár rokmi Deň pamiatky obetí služby vlasti,“ spresnil náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko.
Podľa neho je pomník pre novodobých padlých príslušníkov OS SR na vojnovom cintoríne Háj Nicovô veľmi dobrým prepojením minulosti s prítomnosťou. „Pripomíname si 56 obetí, ktoré zahynuli priamo pri plnení operačných úloh, ale mám v pamäti aj ostatné mená a tváre ľudí, ktorí nielen pri plnení operačných úloh, ale pri bežnom výcviku položili svoj život, lebo sa snažili slúžiť svojej krajine tak, ako najlepšie vedeli,“ podotkol Zmeko.
Ministerstvo obrany SR odškodňuje všetkých pozostalých v súlade so zákonom o sociálnom zabezpečení vojakov. „Je to fajn, ale peniaze človeka nenahradia a myslím si, že je dôležité, aby sme nezabúdali a aby sme tým ľuďom pripomínali, že sú súčasťou celku ako takého. Snažíme sa s nimi držať kontakt a v prípade potreby, ako sú bežné denné starosti, či s deťmi, či zdravotné problémy a podobne im vychádzame maximálne v ústrety,“ dodal náčelník Generálneho štábu OS SR.
