Hurbanovo 8. decembra (TASR) - Na cintoríne v Hurbanove vzniklo nové kolumbárium. Umiestnené je neďaleko domu smútku pri urnových pomníkoch. Kolumbárium tvorí 48 urnových schránok v jednom bloku. Do jednej urnovej schránky je možné uložiť štandardne dve urny zosnulých, prípadne môže slúžiť aj ako rodinná hrobka, informovala radnica. Celkové náklady dosiahli 16.000 eur, mesto ho financovalo zo svojho rozpočtu.



Začiatkom budúceho roka plánuje samospráva vykonať ďalšie úpravy okolia kolumbária vrátane osadenia dlažby, lavičiek, stojana na sviečky či solárnej lampy. „Práce budú realizované začiatkom roka 2022, ak to poveternostné podmienky umožnia. Následne bude kolumbárium uvedené do prevádzky,“ uviedol magistrát. Prevádzka a prenájom urnových schránok sa bude riadiť prevádzkovým poriadkom pohrebísk a domov smútku.



Samosprávy pristupujú k budovaniu kolumbárií vzhľadom na nedostatok klasických hrobových miest v cintorínoch, ale reagujú i na požiadavky občanov a rastúci počet kremácií. Veľkou výhodou kolumbária pre pozostalých je najmä ekonomická stránka. Prenajatie schránky v urnovej stene je podstatne lacnejšie ako náklady na výrobu samostatného pomníka. V cene prenájmu sú zarátané aj servisné služby týkajúce sa starostlivosti o kolumbárium, teda pravidelné čistenie i starostlivosť o okolie.