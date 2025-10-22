< sekcia Regióny
Na cintoríne v Michalovciach revitalizovali centrálny kríž
V súvislosti so Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých budú mestské cintoríny v Michalovciach sprístupnené v upravenom režime.
Autor TASR
Michalovce 22. októbra (TASR) - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zrealizovali v uplynulých dňoch revitalizáciu centrálneho kríža na mestskom cintoríne na Kollárovej ulici. Ako uviedla samospráva na webovej stránke, obnova má za cieľ zachovať dôstojný a estetický vzhľad pietneho miesta. Súčasťou prác bola oprava povrchov, obnovenie fasády kríža, aplikácia nového náteru a výmena dlažby v jeho bezprostrednom okolí.
„Centrálny kríž má pre návštevníkov cintorína hlboký duchovný význam. Predstavuje symbol viery, nádeje a úcty k zosnulým. Je miestom, kde sa môžu ľudia v tichosti pomodliť, zapáliť sviečku či venovať spomienku všetkým, ktorých hroby sú vzdialené alebo zabudnuté,“ uviedla radnica.
V súvislosti so Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých budú mestské cintoríny v Michalovciach sprístupnené v upravenom režime. Od 27. októbra do 8. novembra bude hlavný cintorín na Kollárovej ulici, ako aj cintorín na Bielej hore, otvorený denne v čase od 6.00 do 22.00 h. Cintoríny nachádzajúce sa v prímestských častiach mesta budú naďalej prístupné bez časového obmedzenia. Mesto zároveň vyzýva všetkých návštevníkov, aby pri pietnych miestach zachovali úctu, pokoj a poriadok.
