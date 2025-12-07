< sekcia Regióny
Na cintoríne v Pešťanoch pribudlo nové kolumbárium
Autor TASR
Piešťany 7. decembra (TASR) - Mesto Piešťany rozšírilo na cintoríne na Žilinskej ceste ponuku pietnych miest o nové kolumbárium. Stalo sa tak z dôvodu, že na piešťanských cintorínoch dlhodobo ubúdajú voľné miesta a viaceré lokality sú už naplnené. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Služby mesta Piešťany zabezpečia dodanie nápisnej dosky, vyhotovenie textu a doplnkov, odbornú montáž aj evidenciu. Doska je k dispozícii v dvoch rozmeroch. Dodáva sa bez textu a doplnkov, ktoré sa vyhotovujú podľa jednotného dizajnu a na základe objednávky.
K dispozícii budú tiež bezplatné stojany na kvety a nielen elektronické sviece. Kolumbárium ponúka 60 urnových schránok s kapacitou pre dve až tri urny podľa typu. Ako uviedlo mesto, toto rozšírenie vytvára dostatočnú rezervu pre najbližšie roky a predstavuje krok k trvalo udržateľnému riešeniu pietnych potrieb mesta.
