Na cintoríne vo Zvolene Záhrada spomienok vlani uložili popol 15-krát
Ľudia oceňujú, že si môžu vybrať klasické uloženie celého tela aj uloženie popola.
Autor TASR
Zvolen 4. januára (TASR) - Na prírodnom cintoríne Záhrada spomienok vo Zvolene uložili vlani popol 15-krát. TASR o tom informovala projektová manažérka Funebry Andrea Uherková s tým, že je to menej ako počas predchádzajúcich rokov.
Dodala, že v roku 2025 mali v záhrade aj jeden prírodný pohreb celého tela do zeme, do lúčneho trávnika. „O tento spôsob pochovávania je však od začiatku oveľa menší záujem, ako o ukladanie spopolnených ostatkov,“ objasnila. Podľa nej to súvisí aj s celoslovenským trendom nárastu kremácií. „Snažíme sa však šíriť osvetu, že klasické uloženie do zeme je šetrnejšie k životnému prostrediu ako kremácia, ktorá je energeticky a emisne náročná,“ zdôraznila.
Ako uviedla, ľudia oceňujú, že si môžu vybrať klasické uloženie celého tela aj uloženie popola. „Pozostalí, ktorí k nám prídu na rozlúčku, oceňujú najmä to, že majú dostatok času a že prírodné prostredie je pre nich príjemnejšie ako obradná sieň,“ zhrnula a doplnila, že celý obrad vnímajú ako osobnejší a menej formálny.
Uherková poznamenala, že záujem o prírodné pochovávanie je posledné roky v Záhrade spomienok vo Zvolene stabilný, minulý rok však podľa nej zaznamenali pokles. „Miesta máme dostatok minimálne na ďalšie dva roky ukladania popola. Následne budeme mať snahu o vytvorenie nových stanovíšť a miest,“ reagovala.
Konštatovala, že povedomie o ekologickom pohrebníctve na Slovensku pomaly stúpa. Mestá a obce už podľa nej uvažujú o tom, že založia prírodný cintorín. Niektoré z nich majú už vypracované aj dokumentácie, ktoré im Funebra pomáhala vytvoriť.
Zvolenský prírodný cintorín je prvý na Slovensku a funguje od roku 2017. Vo vyhradenej časti zvolenského cintorína sa pochováva v rozložiteľných urnách pri kvetinových záhonoch či pri koreňoch stromov. Neskôr pribudlo v záhrade aj kostrové pochovávanie. Každé miesto s urnou je označené travertínovou tabuľkou s údajmi o zosnulom. Klasické náhrobky, umelé kvety a ani kahance pri nich návštevníci nenájdu.
