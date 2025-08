Na cintoríne Záhrada spomienok vo Zvolene bolo zatiaľ 9 uložení popola

Zvolen 6. augusta (TASR) - V prírodnom cintoríne Záhrada spomienok vo Zvolene bolo v tomto roku zatiaľ deväť uložení popola. Ďalšie štyri sú naplánované buď v auguste, alebo v septembri. TASR o tom informovala správkyňa záhrady Andrea Uherková z projektu Funebra.



Dodala, že v júni mali kostrový pohreb, čo je ukladanie tela do lúčneho trávnika v rozložiteľnej rakve. Na jeseň plánujú spolu s odborníkom vysiať lúčnu zmes na existujúce kostrové hroby. „Aby bola väčšia biodiverzita a zvýšili sme aj množstvo druhov kvitnúcich rastlín,“ objasnila s tým, že na tomto mieste tiež plánujú doplniť kôru do trvalkových a trávnatých záhonov.



Ako ďalej uviedla, pokračovať chcú aj v starostlivosti o včely a v rámci exkurzie previesť záhradou gymnazistov zo Zvolena. Podľa nej to však môžu byť aj ďalšie skupiny, ktoré budú mať o takúto komentovanú prehliadku prírodného cintorína záujem. Uherková doplnila, že na prelome októbra a novembra budú mať tradičnú Dušičkovú slávnosť.



Zorganizovať tiež plánujú konferenciu s názvom Cintoríny priateľské k prírode a k ľuďom. Naplánovali ju na 2. októbra v Bratislave. „Prihlásiť sa na ňu môžu tí, ktorí pracujú v oblasti cintorínskych služieb v mestách a v obciach,“ podotkla. Zúčastniť sa na nej môžu Slováci i Česi.



V pláne je tiež dušičková kampaň, ktorá bude prebiehať najmä na sociálnych sieťach. „Zameria sa na minimalizáciu cintorínskeho odpadu a na rôzne iné formy spomínania bez toho, aby sme vytvárali budúce smeti na cintorínoch,“ zhrnula správkyňa.



Zvolenský prírodný cintorín je prvý na Slovensku a funguje od roku 2017. Pochovávajú v ňom v rozložiteľných urnách pri kvetinových záhonoch či pri koreňoch stromov. Každé miesto s urnou je označené travertínovou tabuľkou s údajmi o zosnulom. Klasické náhrobky, umelé kvety a ani kahance pri nich návštevníci nenájdu. Prvý kostrový prírodný pohreb v záhrade sa uskutočnil v januári 2023.