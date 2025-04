Na čistení rieky Petrovička spolupracujú technické služby s rybármi

Bytča 3. apríla (TASR) - Technické služby mesta Bytča zabezpečujú v týchto dňoch rozsiahle čistenie rieky Petrovička pretekajúcej centrom mesta. Ako informovala hovorkyňa mesta Adriana Brziaková, na čistení toku v rámci jarnej údržby verejných priestranstiev spolupracujú aj s miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu.



„Práce zahŕňajú postupné vypúšťanie vody po určitých úsekoch, odstraňovanie nánosov bahna, naplavenín a nečistôt, ktoré sa tu nahromadili počas uplynulého obdobia. Čistenie prebieha aj pomocou ťažkej techniky, vďaka čomu sa podarí efektívnejšie zabezpečiť lepší prietok vody a čistotu rieky,“ priblížila Brziaková.



Regulovaný vodný tok Petrovička preteká centrom Bytče a vlieva sa do rieky Váh. „Nad mestom sa rozdeľuje do dvoch korýt. Umelé, ktoré tečie cez mesto, slúži ako chovný revír. Najprv to boli pstruhy, pre nižšie prietoky rybári teraz uprednostnili kapra,“ doplnila Brziaková.



V rámci jarnej údržby verejných priestranstiev radnica zabezpečuje aj zveľaďovanie zelene. „V teplejších dňoch sa pristúpi k výmene poškodených závesných kvetináčov na rieke a začne sa so sadením do týchto kvetináčov a na stĺpy verejného osvetlenia. Taktiež sa budú vysádzať begónie do kamenných kvetináčov na námestí, na sídlisku a v širšom centre mesta,“ priblížil referent životného prostredia Matúš Bielik. V pláne je aj výsadba kvitnúcich lúk na sídlisku a na Hlinkovej ulici v záujme zvyšovania biodiverzity a podpory udržateľnosti mestskej zelene.