Na čistenie brehov rieky Varínka pozývajú ochranári aj verejnosť

Varín 16. septembra (TASR) - Správa Národného parku (NP) Malá Fatra organizuje v piatok 23. septembra čistenie brehov rieky Varínka v úseku od Terchovej až po Varín. Podľa pracovníčky environmentálnej výchovy NP Malá Fatra Aleny Badurovej sa akcia uskutoční v rámci iniciatívy Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Čisté Slovensko.



Doplnila, že čistiť budú v spolupráci s obecnými úradmi a základnými školami v Terchovej, Belej, Stráži, Krasňanoch, Varíne a s ďalšími partnermi. "Začiatok je naplánovaný od 9.30 h a potrvá do 13.00 h. Zraz bude pred obecnými úradmi. Pozývame dobrovoľníkov z radov širokej verejnosti, študentov, aktívnych seniorov, ktorí budú mať v uvedenom termíne čas, aby prispeli k zdravšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu," uviedla.



Vrecia na odpad a rukavice dostanú účastníci na miestach zrazu. "Odporúčame vhodné oblečenie a obuv, keďže sa účastníci budú pohybovať po brehových porastoch v blízkosti vody a v podmáčanom teréne. V prípade nepriaznivého počasia akciu zrušíme a preložíme na iný termín," upozornila Badurová s tým, že záujemcovia by mali sledovať webovú stránku a sociálnu sieť NP Malá Fatra.



Rieka Varínka je územím európskeho významu a zároveň patrí do sústavy NATURA 2000.