Na čistiarni Vrakuňa bude prebiehať oprava
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Na Ústrednej čistiarni odpadových vôd (ÚČOV) Vrakuňa v Bratislave bude od utorka do nedele (15. 3.) prebiehať neodkladná oprava nadzemného potrubného vedenia bioplynu zo zásobníkov na spotrebisko. Informuje o tom Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) na sociálnej sieti.
„Produkcia bioplynu je počas prác presmerovaná na horák zbytkového plynu, aby sa minimalizoval jeho únik do ovzdušia. V prípade, že by kapacita horáka krátkodobo nestačila aktuálnej produkcii bioplynu, môže sa v okolí prevádzky ojedinele objaviť zápach,“ konštatuje BVS.
Vodárenská spoločnosť sa zároveň obyvateľom ospravedlňuje za prípadný krátkodobý diskomfort. Podotýka však, že práce sú nevyhnutné pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku čistiarne.
