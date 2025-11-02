< sekcia Regióny
Na Coburgovskej železnej ceste na Horehroní osadili informačné panely
Umiestnené sú v obci Vaľkovňa a jej častiach Nová Maša a Zlatno, lokalitách niekdajšieho Pohorelského železiarskeho komplexu.
Autor TASR
Vaľkovňa 2. novembra (TASR) - Na Coburgovskej železnej ceste na Horehroní osadili prvé informačné panely, ktoré návštevníkom približujú zabudnutú históriu spätú s industriálnym rozvojom regiónu a šľachtickým rodom Coburgovcov. Umiestnené sú v obci Vaľkovňa a jej častiach Nová Maša a Zlatno, lokalitách niekdajšieho Pohorelského železiarskeho komplexu. TASR o tom informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie.
Projektu Coburgovskej železnej cesty sa venuje občianske združenie Coburgovci na Slovensku od roku 2019, keď za finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v spolupráci s Horehronským múzeom a OOCR Región Horehronie vznikla architektonická štúdia tejto cesty.
„Prvýkrát sa zmapovali všetky industriálne lokality na Horehroní s dôrazom na Coburgovský park a Coburgovskú kúriu. Už vtedy vznikla myšlienka prepojiť tieto významné miesta trasou a doplniť každú o informačný bod. Cieľom bolo upútať návštevníka a priamo na mieste mu priniesť zážitok z objavovania tejto neznámej histórie regiónu aj bez sprievodcu,“ vysvetlila Jarmila Oceľová zo združenia.
Informačné panely sú vyrobené z corténu, vodným lúčom je v nich vyrezaná mapa. Informácie o lokalite sú v slovenčine aj angličtine. Návštevníci tam nájdu aj QR kód, ktorý ich po naskenovaní mobilom premiestni na www.coburgovci.sk, kde nájdu informácie o ďalších lokalitách na Slovensku.
Podľa Daniely Volenskej z Krajskej organizácie cestovného ruchu BBSK Turizmus, projekt prináša zaujímavý pohľad na cestovný ruch na Horehroní.
„Popri krásnej prírode popretkávanej sieťou kvalitných cyklotrás, turistických či konských trás, ktorými je región známy, týmto jednoznačne rozširuje pre návštevníkov ponuku v súlade s produktovou líniou nášho kraja Stopy dejín. Je podkladom pre spoluprácu viacerých regiónov a miest, ktoré táto téma prepája, od Svätého Antona cez Horehronie až po Prednú Horu či Jelšavu na Gemeri. Sú to desiatky lokalít, ktoré vďaka tomuto projektu získavajú spoločnú komunikačnú platformu a jednotný vizuál,“ zdôraznila Volenská.
Rozvojová agentúra BBSK podporila projekt Coburgovskej železnej cesty cez svoj členský príspevok v miestnej OOCR sumou 5000 eur.
