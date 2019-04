Na tohtoročný ČSOB Bratislava Marathon sa prihlásilo už 12.000 ľudí

Na detské behy a štafetový polmaratón dokonca už zastavili prihlasovanie, keďže sa naplnili účastnícke limity.

Bratislava 2. apríla (TASR) – Organizátori ČSOB Bratislava Marathon-u, ktorý sa uskutoční v prvý aprílový víkend, hlásia ďalší nárast počtu účastníkov. Počet prihlásených pretekárov na v poradí 14. ročník podujatia dosiahol už hranicu 12.000 ľudí. Na detské behy a štafetový polmaratón dokonca už zastavili prihlasovanie, keďže sa naplnili účastnícke limity.



Na vrchol celej akcie - nedeľný maratón - je momentálne prihlásených 1130 bežcov, na polmaratón 3921, štafety 2600, na 10 km beh 1680, minimaratón (4,2 km) 1420 a detské behy 1500 bežcov. Z toho sa celkovo prihlásilo na jednotlivé disciplíny 5923 Bratislavčanov. "Vemi nás teší, že účasť rastie. Zdá sa, že by malo byť príjemné počasie, meteorológovia hlásia 14 až 18 stupňov, čo je fajn, bežci si to z tohto pohľadu užijú. Aj posunutie termínu na prvý aprílový víkend vnímame pozitívne, do karát nám hrá aj hodinový posun, štart je v nedeľu už od 9.00 h, keď by mali byť príjemnejšie podmienky na behanie," informoval na utorkovej tlačovej konferencii riaditeľ podujatia Jozef Pukalovič.



Po mnohých sprievodných akciách sa samotné trojdňové podujatie začne v piatok 5. apríla. Pôjde o finále detskej atletiky a súťažiť sa bude o najlepšiu školu bratislavského regiónu. Sobota 6. apríla bude venovaná deťom a rekreačným bežcom. Doobedie bude patriť pretekom lezúňov či detským pretekom spojeným s hudobným vystúpením Spievankovo. Poobedie bude patriť minimaratónu či behu seniorov. Nedeľa 7. apríla prinesie hlavné disciplíny, teda maratón, polmaratón a dva štafetové behy.



"Pozvali sme aj niekoľko vzácnych hostí, medzi nimi čestného hosťa Hugha Jonesa, víťaza Londýnskeho maratónu z roku 1982 a súčasného sekretára AIMS. Ceny v nedeľu odovzdá olympijská víťazka a majsterka sveta v biatlone Anastasia Kuzminová. Oživením pretekov bude účasť dvoch talianskych bežcov Cesareho Monettiho a Beppeho Rossiho, ktorí by mohli vniesť do podujatia typický južanský temperament. Trasa je už štyri-päť rokov rovnaká, nedala sa veľmi meniť, keďže Bratislava má v súčasnosti dopravné obmedzenia. Veľká vďaka patrí mestskej a dopravnej polícii i dopravnému podniku, že nám vyšli v ústrety," povedal J. Pukalovič. Štrnásty ročník sa bude niesť v znamení čísla 14 - pripravených je 14 stageov, akciu zastrešuje 14 ambasádorov. "Veríme, že počet prihlásených stúpne až na 13.000 až 13.500 pretekárov. Snažili sme sa spestriť podujatie drobnosťami, ktoré by posunuli akciu na ešte vyššiu úroveň, napríklad pre pretekárov, ktorí pobežia premiérovo, sú pripravené špeciálne čísla."



Súčasťou najväčšieho bežeckého podujatia v Bratislave je aj Slovenský atletický zväz (SAZ). "Budeme tu mať slovenskú bežeckú elitu, minuloročných víťazov. Na podujatí sa zúčastní aj Tibor Sahajda, ktorý bude ambasádor kráľovskej disciplíny. Sme radi, že súčasťou podujatia sú aj aktivity zamerané nielen na špičkových bežcov, ale aj detskú atletiku," uviedol generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický. Tradične v piatok sa uskutoční slávnostné otvorenie ČSOB Bratislava Marathon-u a v Sheraton Bratislava Hoteli aj Running Gala. V rámci neho vyhlásia Bežca roka, Bežkyňu roka a ďalších víťazov kategórií, tretí rok po sebe sa budú oceňovať aj funkcionári.



O ďalšej novinke informoval výkonný riaditeľ ČSOB Bratislava Marathon 2019 Peter Pukalovič. "V noci na utorok sa nám podarila významná vec, spoločnosť Apple potvrdila spustenie aplikácie ČSOB Bratislava Marathon. Prostredníctvom nej nájdu ľudia nielen registrácie, mapy, program podujatia, ale aj live tracking. Je to pre nás kľúčová vec, cez ňu sa bude dať sledovať live každý bežec. Aplikácia funguje cez Apple i na Androidoch, verím, že prispeje k zmodernizovaniu a zatraktívneniu podujatia," prezradil P. Pukalovič. V poradí 14. ročník prináša aj ďalšie novinky vrátane úschovne bicyklov či benefitu pre bežcov zo strany mestských organizácií. ČSOB Bratislava Marathon takisto pomôže sumou 25.000 eur na rôzne charitatívne projekty, napríklad na Ligu proti rakovine.