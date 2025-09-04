< sekcia Regióny
Na cvičení spoločne trénujú príslušníci ôsmich mestských polícií
Celkovo sa na ňom zúčastňuje 51 príslušníkov zásahových jednotiek mestských polícií a bezpečnostných zložiek SR.
Autor TASR
Košice 4. septembra (TASR) - Cvičenie príslušníkov ôsmich mestských polícií z celého Slovenska a košického ústavu na výkon väzby a trestu odňatia slobody sa od stredy (3. 9.) do piatka (5. 9.) koná v Košiciach. Spoločne trénujú, ako postupovať pri rôznych situáciách, ktoré môžu nastať pri ich práci. O cvičení s názvom Tactical training day Košice 2025 informoval košický magistrát.
Celkovo sa na ňom zúčastňuje 51 príslušníkov zásahových jednotiek mestských polícií a bezpečnostných zložiek SR. „Počas spoločného cvičenia budú v areáli stanice Mestskej polície Juh na Jarmočnej ulici, v Kynologickom klube v Krásnej a na strelnici pri obci Hodkovce trénovať nielen zásahy v budovách a vo vonkajšom prostredí, ale napríklad aj nácvik postupov voči ľuďom, ktorí neuposlúchnu výzvy,“ uviedol magistrát.
Naplánovaný je aj spoločný výcvik zásahových a kynologických jednotiek, výcvik so psami v dvojčlennom družstve, nácvik kynologickej jednotky zameranej na potlačenie problémových osôb pri zhromaždeniach alebo strelecko-taktický výcvik.
„Hlavným cieľom nášho spoločného cvičenia je osvojiť si nové praktické zručnosti, ktoré môžu mestskí policajti okamžite aplikovať v teréne a naši kolegovia v nápravno-výchovných zariadeniach,“ uviedol prezident združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska a zároveň šéf košickej mestskej polície Slavomír Pavelčák. Keďže ide o príslušníkov najväčších mestských polícií na Slovensku súčasťou bude podľa neho aj výmena skúseností a poznatkov z oblasti ochrany verejného poriadku a bezpečnosti. „Aj vďaka tomu budeme ešte lepšie pripravení na všetky výzvy, ktoré nás v týchto oblastiach čakajú, a pri ktorých od nás obyvatelia očakávajú 100-percentnú pripravenosť,“ skonštatoval.
Celkovo sa na ňom zúčastňuje 51 príslušníkov zásahových jednotiek mestských polícií a bezpečnostných zložiek SR. „Počas spoločného cvičenia budú v areáli stanice Mestskej polície Juh na Jarmočnej ulici, v Kynologickom klube v Krásnej a na strelnici pri obci Hodkovce trénovať nielen zásahy v budovách a vo vonkajšom prostredí, ale napríklad aj nácvik postupov voči ľuďom, ktorí neuposlúchnu výzvy,“ uviedol magistrát.
Naplánovaný je aj spoločný výcvik zásahových a kynologických jednotiek, výcvik so psami v dvojčlennom družstve, nácvik kynologickej jednotky zameranej na potlačenie problémových osôb pri zhromaždeniach alebo strelecko-taktický výcvik.
„Hlavným cieľom nášho spoločného cvičenia je osvojiť si nové praktické zručnosti, ktoré môžu mestskí policajti okamžite aplikovať v teréne a naši kolegovia v nápravno-výchovných zariadeniach,“ uviedol prezident združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska a zároveň šéf košickej mestskej polície Slavomír Pavelčák. Keďže ide o príslušníkov najväčších mestských polícií na Slovensku súčasťou bude podľa neho aj výmena skúseností a poznatkov z oblasti ochrany verejného poriadku a bezpečnosti. „Aj vďaka tomu budeme ešte lepšie pripravení na všetky výzvy, ktoré nás v týchto oblastiach čakajú, a pri ktorých od nás obyvatelia očakávajú 100-percentnú pripravenosť,“ skonštatoval.