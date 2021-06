Na cvičenie nastúpilo 23 vojakov v zálohách Vojenskej polície

Vlkanová/Hronsek 2. júna (TASR) – Vojaci zaradení do aktívnych záloh Vojenskej polície cvičia vo Vlkanovej - Hronseku v Banskobystrickom okrese. V poradí na druhé cvičenie ich nastúpilo 23, potrvá do 4. júna. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.



„Som rád, že aktuálna situácia nám opätovne umožňuje nielen vracať sa k výcvikovým aktivitám ozbrojených síl, ale aj k výcviku vojakov zaradených do aktívnych záloh, pretože tí môžu byť nápomocnou silou napríklad i pri riešení rôznych mimoriadnych udalostí v rámci domáceho krízového manažmentu,“ zdôraznil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



Cvičenie vojakov zaradených do aktívnych záloh Vojenskej polície prebieha v priestoroch odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek. Počas dvoch týždňov intenzívneho výcviku sa oboznámia s úlohami Vojenskej polície a jej štruktúrou. Súčasťou je i strelecká príprava, informácie týkajúce sa použitia služobných zákrokov či technického vybavenia Vojenskej polície.



„Vojaci aktívnych záloh môžu počítať s motivačným príspevkom 600 eur ročne za predpokladu, že absolvujú aspoň 75 percent doby cvičenia. Rovnako im v zmysle zákona patrí podľa dĺžky cvičenia aj pomerná časť hodnostného platu. Okrem toho bude rezort obrany nahrádzať zamestnávateľom mzdové náklady za čas neprítomnosti zamestnancov, náhradu príjmov z podnikania samostatne zárobkovo činných osôb na cvičení a tiež zdravotné a sociálne odvody za čas cvičenia,“ konštatovala Kovaľ Kakaščíková.