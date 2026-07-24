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Na Cyklokorytničke v Ružomberku pokračujú práce uzavretého mosta
Špecializovaná spoločnosť aktuálne opravuje pôvodnú nosnú pätku mostnej konštrukcie.
Autor TASR
Ružomberok 24. júla (TASR) - Na bývalom železničnom moste ponad rieku Revúca v časti Podsuchá, ktorý je súčasťou cyklotrasy Cyklokorytnička, pokračujú opravné práce. Mesto Ružomberok v apríli most uzavrelo pre jeho havarijný technický stav a vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Ako informovala radnica, havarijný stav mosta privodilo dlhodobé pôsobenie poveternostných vplyvov, klimatickej zmeny, ale najmä výkyvy hladiny vodného toku rieky Revúca.
Špecializovaná spoločnosť aktuálne opravuje pôvodnú nosnú pätku mostnej konštrukcie. „Jej spevnenie prostredníctvom chemických kotiev zvýši stabilitu a bezpečnosť mosta,“ spresnil primátor mesta Ľubomír Kubáň s tým, že ak budú práce pokračovať podľa plánu, most bude opäť sprístupnený cyklistom a peším v prvej polovici augusta.
Samospráva spolu s občianskymi združeniami Korytnická železnica Ružomberok a Ružomberok Bike zároveň vyznačila obchádzkovú trasu uzavretého mosta, aby mohla verejnosť aj naďalej využívať cyklotrasu Cyklokorytnička. Je označená zelenými smerovými tabuľami.
Trasa zhruba 23 kilometrov dlhej Cyklokorytničky vedie na hranici dvoch národných parkov - Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. Začína sa v južnej časti Ružomberka pri stanici Zápalkáreň, jej koniec je priamo v Kúpeľoch Korytnica.
Špecializovaná spoločnosť aktuálne opravuje pôvodnú nosnú pätku mostnej konštrukcie. „Jej spevnenie prostredníctvom chemických kotiev zvýši stabilitu a bezpečnosť mosta,“ spresnil primátor mesta Ľubomír Kubáň s tým, že ak budú práce pokračovať podľa plánu, most bude opäť sprístupnený cyklistom a peším v prvej polovici augusta.
Samospráva spolu s občianskymi združeniami Korytnická železnica Ružomberok a Ružomberok Bike zároveň vyznačila obchádzkovú trasu uzavretého mosta, aby mohla verejnosť aj naďalej využívať cyklotrasu Cyklokorytnička. Je označená zelenými smerovými tabuľami.
Trasa zhruba 23 kilometrov dlhej Cyklokorytničky vedie na hranici dvoch národných parkov - Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. Začína sa v južnej časti Ružomberka pri stanici Zápalkáreň, jej koniec je priamo v Kúpeľoch Korytnica.