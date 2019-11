Na Cyklomoste slobody sa opäť symbolicky uzatvoria hranice

Bratislava 12. novembra (TASR) – Na Cyklomoste slobody v bratislavskej Devínskej Novej Vsi sa budú cez víkend opäť symbolicky zatvárať hranice. Stane sa tak v nedeľu (17. 11.) v rámci sprievodného podujatia Festivalu slobody. Po štvrtý raz ho organizuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v spolupráci s Ústavom pamäti národa (ÚPN).



"Každoročne si pripomíname tento dôležitý medzník našich dejín. Tento rok je to zároveň 30. výročie od Nežnej revolúcie. Je to spomienka na všetkých, ktorí nám umožnili slobodnejší a demokratickejší život," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba s tým, že zároveň je to podľa neho možnosť zamyslieť sa na tým, čo znamená sloboda a že by sa nemala brať ako samozrejmosť. Preto je povinnosťou pripomínať si dobu neslobody a ukázať, "ako vyzerala taká triviálnosť, ako prechod cez hranice."



Hranice sa symbolicky uzatvoria v nedeľu o 10.00 h, prejsť cez ne bude možné len "cestovnou doložkou", ktorú návštevníkom pomôžu vybaviť okoloidúci priamo na mieste. Vyvrcholením spomienkového podujatia bude sviečkový pochod k pamätníku obetiam železnej opony, ktorý sa začne o 17.00 h čítaním ich mien. Hranice sa následne opäť otvoria o 18.00 h. Popoludní nebudú chýbať ani rôzne prednášky na danú tému a edukačné kvízy.



Pod Cyklomostom slobody osadil kraj pred niekoľkými rokmi, pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie a strhnutia železnej opony, maketu signálnej steny, ktorá je ukážkou ostro stráženej hranice rozdeľujúcej Európu 50 rokov. V životnej veľkosti tak môže každý vidieť, aké prekážky museli prekonať ľudia túžiaci po živote na Západe. Nachádzajú sa tam typické valce ostnatého drôtu, protitankové prekážky, pieskové plochy, ktoré odhaľovali stopy utečencov a iné zariadenia, ktoré pohraničníci používali na zabránenie útekom.



Signálnu stenu vybudoval kraj na základe nákresov a fotografií poskytnutých v rámci spolupráce s Ústavom pamäti národa.