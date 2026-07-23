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Na cyklotrase do Poltára prebieha údržba, prináša i obmedzenia
Keďže práce budú postupne realizované v celej dĺžke cyklotrasy, odstraňovanie pokosenej vegetácie bude zabezpečované priebežne po etapách.
Autor TASR
Rimavská Sobota 23. júla (TASR) - Na cyklotrase medzi Rimavskou Sobotou a Poltárom sa v uplynulých dňoch začala intenzívna údržba trasy. Po cyklotrase sa pohybujú i ťažké mechanizmy, cyklisti by preto mali dbať na zvýšenú opatrnosť. Prostredníctvom webovej stránky mesta Rimavská Sobota o tom informovala Banskobystrická regionálna správa ciest.
Intenzívna údržba cyklotrasy medzi Rimavskou Sobotou a Poltárom sa začala v pondelok (20. 7.) a naplánovaná je do začiatku augusta. Práce sú vykonávané v pracovných dňoch od 7.30 do 14.00 h, počas dňa sa na trase pohybujú aj ťažké mechanizmy a pracovná technika.
„Počas pracovných prác bude na dotknutých úsekoch osadené dočasné dopravné značenie, ktoré bude po ukončení denných prác, približne po 14.00 h, odstránené. Z dôvodu prebiehajúcej údržby prosíme všetkých používateľov cyklotrasy, aby dbali na vlastnú bezpečnosť a prispôsobili jazdu aktuálnym podmienkam na trase,“ žiadajú cestári.
Keďže práce budú postupne realizované v celej dĺžke cyklotrasy, odstraňovanie pokosenej vegetácie bude zabezpečované priebežne po etapách. Cestári preto žiadajú cyklistov o toleranciu a pochopenie.
Cyklotrasa medzi Rimavskou Sobotou a Poltárom je dlhá približne 30 kilometrov a vedie po koridore zrušenej železničnej trate. Cyklotrasu vybudoval Banskobystrický samosprávny kraj v dvoch etapách za asi 9,5 milióna eur, v celej dĺžke bola sprístupnená na jar 2024.
Intenzívna údržba cyklotrasy medzi Rimavskou Sobotou a Poltárom sa začala v pondelok (20. 7.) a naplánovaná je do začiatku augusta. Práce sú vykonávané v pracovných dňoch od 7.30 do 14.00 h, počas dňa sa na trase pohybujú aj ťažké mechanizmy a pracovná technika.
„Počas pracovných prác bude na dotknutých úsekoch osadené dočasné dopravné značenie, ktoré bude po ukončení denných prác, približne po 14.00 h, odstránené. Z dôvodu prebiehajúcej údržby prosíme všetkých používateľov cyklotrasy, aby dbali na vlastnú bezpečnosť a prispôsobili jazdu aktuálnym podmienkam na trase,“ žiadajú cestári.
Keďže práce budú postupne realizované v celej dĺžke cyklotrasy, odstraňovanie pokosenej vegetácie bude zabezpečované priebežne po etapách. Cestári preto žiadajú cyklistov o toleranciu a pochopenie.
Cyklotrasa medzi Rimavskou Sobotou a Poltárom je dlhá približne 30 kilometrov a vedie po koridore zrušenej železničnej trate. Cyklotrasu vybudoval Banskobystrický samosprávny kraj v dvoch etapách za asi 9,5 milióna eur, v celej dĺžke bola sprístupnená na jar 2024.