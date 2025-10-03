< sekcia Regióny
Na cyklotrase medzi Veľkou Lúkou a Muráňom osadili nové semafory
Cyklotrasa medzi Muráňom a Veľkou Lúkou bola doposiaľ pre cyklistov prístupná len smerom hore.
Autor TASR
Muráň 3. októbra (TASR) - Asfaltovú cyklotrasu medzi Muráňom a Veľkou Lúkou už budú môcť cyklisti využívať v oboch smeroch. Na doposiaľ jednosmernej trase pribudla svetelná signalizácia, ktorá má zvýšiť bezpečnosť návštevníkov. V Muráni v piatok slávnostne otvorili aj novú značenú cyklotrasu vedúcu k lokalite Suchý dol.
Cyklotrasa medzi Muráňom a Veľkou Lúkou bola doposiaľ pre cyklistov prístupná len smerom hore. Pre čoraz vyšší počet cyklistov v regióne sa Správa Národného parku Muránska planina rozhodla asfaltovú cestu zobojsmerniť, bezpečnosť návštevníkov má zabezpečiť nová svetelná signalizácia, ktorá zachytí približujúce sa autá, cyklistov i chodcov.
„Semafory sú osadené na siedmich lokalitách z každej strany na nepriehľadných zákrutách. Keď sa nebude oproti nachádzať žiadne vozidlo, cyklista alebo chodec, bude na semafore blikať biele svetlo, hneď ako sa bude niečo približovať, bude blikať oranžové svetlo,“ priblížila projektová manažérka národného parku Tímea Gajdošová.
Osadenie svetelnej signalizácie na trase Muráň - Veľká Lúka je výsledkom spolupráce Správy Národného parku Muránska planina s Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Tá v tomto období v národnom parku dokončuje realizáciu projektu zameraného na udržateľný rozvoj cykloturistiky na Muránskej planine, na ktorý z plánu obnovy získala vyše 430.000 eur. V rámci projektu v piatok slávnostne otvorili aj novú cyklotrasu z Muráňa do lokality Suchý dol.
„Podarilo sa nám vytvoriť 50 km nových cyklotrás. Cykloturistické trasy boli navrhované tak, aby sme odbremenili samotné jadro národného parku, ktoré je už dosť navštevované,“ priblížil za Rozvojovú agentúru BBSK koordinátor projektu Peter Krušinský s tým, že nové cyklotrasy v rámci projektu pribúdajú v Muráni, ale tiež v Telgárte, Tisovci či Muránskej Hute.
Súčasťou projektu bola aj kompletná obnova cykloturistického značenia na území národného parku, v jeho ochrannom pásme a najbližšom okolí. Celkovo išlo o vyše 450 kilometrov cyklotrás. Na Muránskej planine boli osadené aj sčítače cykloturistov, ktoré analyzujú pohyb cyklistov v území.
„Taktiež budeme ešte inštalovať 16 informačných tabúľ do každej obce v okolí národného parku, kde budú všetky cykloturistické trasy, tipy na výlety, zásady správania sa v národnom parku a všetko potrebné,“ dodal Krušinský.
Rozvoj cykloturizmu a zvýšenie bezpečnosti na ceste medzi Muráňom a Veľkou lúkou víta aj predseda BBSK Ondrej Lunter, podľa ktorého má Banskobystrický kraj ideálne podmienky na cyklistiku. „Videli sme to, keď sme urobili investície do cyklotrás v Rimavskej Sobote, Poltári či na Kráľovu hoľu, a hneď začalo do regiónu prichádzať obrovské množstvo ľudí,“ uviedol Lunter s tým, že vysoký záujem o cyklotrasy je signálom toho, že ide o dobre investované financie.
