Na cyklotrasu pri Žiline vyhlásili verejné obstarávanie

Žilina 7. augusta (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vyhlásil verejné obstarávanie na výstavbu ďalšieho úseku Vážskej cyklomagistrály. Viac ako dvojkilometrový úsek povedie z Varína do Nezbudskej Lúčky v Žilinskom okrese. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 2. septembra.



Predpokladaná hodnota zákazky je približne 3,3 milióna eur bez DPH. Lehota výstavby je stanovená na 365 dní s rešpektovaním zimného obdobia, pričom jediným hodnotiacim kritériom v tendri je cena. ŽSK chce na financovanie stavby využiť aj financie z Plánu obnovy a odolnosti SR.



Nová cyklotrasa sa bude zo západnej strany napájať na už existujúci úsek na Vodnom diele Žilina a končiť sa bude na nedávno zrekonštruovanej lávke pre chodcov a cyklistov z Nezbudskej Lúčky do Strečna. Súčasťou stavby sú lávky cez rieku Varínka a potok Lipovec. Výhľadovo ŽSK plánuje pokračovanie cyklotrasy cez Strečniansku úžinu smerom do Lipovca.