Na D1 do Trnavy je otvorený výjazd z križovatky Bernolákovo
Autor TASR
Bratislava 14. septembra (TASR) - Na diaľnici D1 v smere do Trnavy je otvorená výjazdová vetva z križovatky Bernolákovo. Obchádzková trasa sa tak skrátila a vozidlá už nemusia ísť po tejto trase až do mesta Senec. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
„Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave v súvislosti s uzáverou diaľnice D1 v smere do Trnavy v úseku diaľnice D1 Zlaté piesky - Senec informujú, že v nedeľu od 12.20 h sa na obchádzkovej trase vedenej po štátnej ceste I/61 od križovatky Zlaté piesky otvorila výjazdová vetva z križovatky Bernolákovo smer D1 Trnava,“ uviedla polícia.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) doplnila, že na diaľničnej križovatke Bernolákovo na Triblavine sú sprejazdnené všetky jej vetvy. „Práce na otvorení poslednej uzavretej vetvy si vyžiadali víkendovú uzáveru diaľnice D1 od Zlatých pieskov po Senec. Aktuálne je už diaľnica prejazdná bez plánovaných obmedzení, úsek sa podarilo sprejazdniť už v nedeľu,“ tvrdí NDS. Taktiež uviedla, že sprejazdnenie všetkých vetiev pomôže motoristom z Bernolákova, Chorvátskeho Grobu a ďalších blízkych obcí.
