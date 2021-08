Na D1 funguje líniové riadenie dopravy, rýchlosť môže byť i 130 km/h

Bratislava 26. augusta (TASR) – Na bratislavskej diaľnici D1 spustili vo štvrtok moderné líniové riadenie dopravy. Nové premenlivé svetelné dopravné značky začali fungovať nad jazdnými pruhmi diaľnice v celej jej dĺžke na území hlavného mesta. Vodiči by mali preto zvýšiť pozornosť. V niektorých časových úsekoch môže byť povolená maximálna rýchlosť 130 kilometrov za hodinu.



Prvá fáza líniového riadenia sa týka bratislavskej diaľnice D1, teda medzi križovatkou Bratislava, Pečňa a budúcou križovatkou Bratislava, východ (v súčasnosti výjazd Vajnory). Následne v druhej etape to bude na úseku diaľnice D2 od tunela Sitina, respektíve výjazdu Mlynská dolina po križovatku Jarovce.



Zavedením systému tzv. inteligentných, respektíve chytrých diaľnic sa má výrazne znížiť výskyt kolón a ich rozsah, zlepšiť plynulosť dopravy a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Novým systémom sa očakáva tiež zvýšenie kapacity cestnej siete o desať až dvadsať percent. V prípade zhoršenia či závažných incidentov budú na značkách rozsvietené zodpovedajúce obmedzenia, zákazy a výstrahy, v ideálnych podmienkach budú dopravné značky zhasnuté.



Po obchvate bude zároveň možné v niektorých časových úsekoch jazdiť rýchlosťou 130 kilometrov za hodinu, a to v čase nižších dopravných intenzít a za priaznivých poveternostných podmienok. Počas dopravnej špičky treba počítať s výraznejším obmedzením rýchlosti.



Systém líniového riadenia by sa mal v budúcnosti predĺžiť na diaľnici D1 až po Senec a na diaľnici D2 po budúci uzol Bratislava (v súčasnosti Stupava). Aplikované bude tiež na stavbách obchvatu Bratislavy, teda na diaľnici D4 od Jaroviec po Raču a na rýchlostnej ceste R7 v úseku Bratislava, Nivy – Bratislava, juh.