Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. február 2026Meniny má Agáta
< sekcia Regióny

VIDEO: ZBESILÁ JAZDA SENIORA: Na D1 uháňal 201 kilometrov za hodinu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Za rýchlu jazdu mu policajti uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. februára (TASR) - Sedemdesiatosemročný vodič jazdil v nedeľu (1. 2.) na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy rýchlosťou 201 kilometrov za hodinu. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.

Na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy prekročil najvyššiu dovolenú rýchlosť o 91 kilometrov za hodinu v úseku, kde je povolená rýchlosť 110 kilometrov za hodinu,“ spresnila polícia.

Dodala, že za rýchlu jazdu mu policajti uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur.

.

Neprehliadnite

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí