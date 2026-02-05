< sekcia Regióny
VIDEO: ZBESILÁ JAZDA SENIORA: Na D1 uháňal 201 kilometrov za hodinu
Za rýchlu jazdu mu policajti uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Sedemdesiatosemročný vodič jazdil v nedeľu (1. 2.) na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy rýchlosťou 201 kilometrov za hodinu. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
„Na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy prekročil najvyššiu dovolenú rýchlosť o 91 kilometrov za hodinu v úseku, kde je povolená rýchlosť 110 kilometrov za hodinu,“ spresnila polícia.
Dodala, že za rýchlu jazdu mu policajti uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur.
