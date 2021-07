Na D1 medzi Važcom a Popradom platia dopravné obmedzenia

Važec/Poprad 6. júla (TASR) – Na diaľnici D1 v úseku križovatiek Važec – Poprad platia od utorka dopravné obmedzenia. Dôvodom je oprava vozovky. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Zgravčáková.



Od utorka 6. júla do utorka 13. júla nebude v prevádzke celý ľavý jazdný pás v kilometroch 328,920 – 323,320. Do soboty 10. júla ani ľavý jazdný pás v kilometroch 311,171 – 310,387.



Od piatka 9. júla do pondelka 12. júla sa bude obmedzenie týkať vnútorného jazdného pruhu pravého jazdného pásu v kilometroch 308,750 – 309,800.



Posledné obmedzenie sa dotkne križovatky D1 Mengusovce, a to od 13. júla do piatka 16. júla.



"Doprava bude presmerovaná do voľného jazdného pruhu. Počas údržby vozovky D1 v križovatke Mengusovce bude vedená cez obchádzkové trasy pomocou zvislého dopravného značenia," doplnila Zgravčáková s tým, že v prípade nepriaznivého počasia, keď nebude možné výmenu vozovky realizovať, sa termíny ukončenia prác môžu predĺžiť.