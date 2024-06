Na D1 na trase zo Senca do Bratislavy je v utorok ráno hodinová kolóna

Bratislava 18. júna (TASR) - Na diaľnici D1 na trase zo Senca do Bratislavy je v utorok ráno kolóna. Vodiči sa tam zdržia asi hodinu. Na starej ceste je zdržanie viac ako 30 minút. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna RTVS.



Dopravný servis Stella centrum hlási kolónu na diaľnici D2 v úseku Lozorno - Stupava - Lamač. Taktiež aj v Bratislave na Račianskej ulici v smere do centra. Vodiči sa v oboch úsekoch zdržia do 15 minút. S približne desaťminútovou kolónou musia rátať v úseku Cesta na Senec pred pripojením na Rožňavskú a Vajnorskú ulicu.



Kolóny sú podľa Stella centra aj v okolí Bratislavy, a to na trase Dunajská Lužná - Rovinka, Malinovo - Most pri Bratislave a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji.