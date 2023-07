Na D1 pod Tatrami budú pre položenie asfaltu platiť obmedzenia

Štrba 2. júla (TASR) - Z dôvodu položenia nových asfaltových vrstiev na diaľnici D1 pri Štrbe bude úsek v oboch jazdných pásoch čiastočne uzavretý. Ako TASR informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková, predtým budú práce pozostávať z odfrézovania vozovky.



Obmedzenie bude platiť v rýchlom jazdnom pruhu od pondelka 3. júla do nedele 16. júla vo vybraných piatich dňoch. V celej šírke vrátane krajnice od pondelka 3. júla do nedele 23. júla, rovnako vo vybraných piatich dňoch.



"Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch toho istého jazdného pásu podľa postupu prác," uviedla Žgravčáková.



NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.



"Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti," dodala Žgravčáková.