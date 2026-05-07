TRAGICKÁ NEHODA: Po zrážke kamiónu s dodávkami na D1 hlásia dve obete
Kamión sa nachádzal približne 100 metrov od poškodených dodávok. Na vozovke boli nájdené dve osoby bez známok života. Pri zvodidlách sa nachádzali ďalšie tri osoby.
Autor TASR
Trnava 7. mája (TASR) - Na diaľnici D1 pred Trnavou v smere z Piešťan sa stala vo štvrtok v noci tragická dopravná nehoda. Došlo k zrážke jedného kamióna a dvoch dodávkových vozidiel, ktoré sa nachádzali odstavené v odstavnom pruhu. Zomreli dve osoby. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Kamión sa nachádzal približne 100 metrov od poškodených dodávok. Na vozovke boli nájdené dve osoby bez známok života. Pri zvodidlách sa nachádzali ďalšie tri osoby,“ priblížili hasiči.
Miesto nehody zabezpečili výstražným značením a poskytovali predlekársku prvú pomoc účastníkom nehody. „Následne asistovali pri dokumentovaní dopravnej nehody a pri činnostiach súvisiacich s jej vyšetrovaním,“ dodali s tým, že na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia.
