Na D1 pri Bratislave spustili do prevádzky križovatku Triblavina

Na snímke z dronu križovatka Triblavina pri Bratislave 27. októbra 2021. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 29. októbra (TARS) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spustila v piatok do ostrej prevádzky diaľničnú mimoúrovňovú križovatku Triblavina pri Bratislave. Umiestnená je na 18. kilometri diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou. TASR o tom informovali z NDS.Križovatka má päť vetiev. Jej súčasťou sú aj dve "turbo – okružné" križovatky a jedna styková pri napojení na cestu I/61.deklarovala NDS.Výstavbu križovatky si podľa diaľničiarov vyžiadala zvyšujúca sa dopravná intenzita v okolí, ktorá sa prudko rozvíja urbanizáciou v oblasti obcí Chorvátsky Grob – Čierna Voda a Bernolákovo.spresnila NDS.Obyvatelia Bernolákova a spádových obcí v okolí už nebudú musieť využívať diaľničný výjazd pri Senci, ale budú sa môcť do svojej obce dostať cez križovatku Triblavina. V rámci jej budovania postavili aj most, ktorý rieši mimoúrovňové križovanie diaľnice D1 s novou komunikáciou II/127, prechádzajúcou pod diaľnicu D1.Do riešenia dopravy v tomto úseku sa zapojil aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý na ceste medzi križovatkou Triblavina a starou Seneckou cestou realizoval úsek dlhý približne 600 metrov.Okrem spomínanej výstavby spojnice spustil kraj v septembri výstavbu novej cestnej komunikácie, ktorá spojí križovatku Triblavina s obcami Chorvátsky Grob a Slovenský Grob. Je to prvá etapa obchvatu obcí a miest regiónu Malokarpatska. Dokončená bude na jeseň 2022.Križovatka Triblavina sa stala aj predmetom sporov medzi NDS a aktivistami z občianskeho združenia Triblavina. Bola aj témou pred komunálnymi voľbami v roku 2018. Došlo aj k brzdeniu výstavby pre podanie námietok. Aktivisti i niektorí komunálni politici kritizovali, že sa križovatka pôvodne mala stavať s troma pruhmi a súbežnými kolektormi.NDS argumentovala, že zmenu stavby si vyžiadala nevyhnutná potreba rozšírenia diaľnice z troch na štyri pruhy pre nárast intenzity dopravy. Aktivisti však za tým videli záujmy developerských projektov v okolí. Viacerí starostovia i vedenie BSK naopak apelovali, aby sa výstavba križovatky neodďaľovala spormi. Poukazovali pritom na zlú dopravnú situáciu v kraji.