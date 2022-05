NEBEZPEČNÝ MIKROSPÁNOK: Vodič minibusu narazil do nákladného auta

Trnava 16. mája (TASR) - Mikrobus z brigádnikmi, smerujúci z Rakúska do Spišskej Novej Vsi, narazil v skorých ranných hodinách na diaľnici D1 na odpočívadle Červeník do zadnej časti pred ním idúceho nákladného auta. V aute sa okrem vodiča zranili ďalší šiesti spolucestujúci, z toho tri ženy. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"Policajti na mieste zistili, že 21-ročný vodič dostal pravdepodobne z únavy mikrospánok," uviedla hovorkyňa. Cestujúci boli jeho rovesníci, podľa doterajších vyšetrení by u nich nemalo ísť o vážne zranenia. Dychové skúšky u vodičov vylúčili požitie alkoholu. Škoda na vozidlách bola odhadnutá na 15.000 eur. Z dôvodu nehody bol uzavretý jeden jazdný pruh, úsek bol aj napriek tomu plne prejazdný.



"Polícia upozorňuje vodičov, že už pri prvých náznakoch únavy je potrebné riešiť situáciu a nájsť vhodné miesto na zastavenie," uviedla hovorkyňa. Doplnila, že aj v mikrobuse sú osoby povinné použiť pri preprave pásy. "To, či ich použijete, má v takýchto prípadoch obzvlášť veľký význam pri následkoch a zraneniach, nielen seba, ale aj ostatných cestujúcich," uviedla Linkešová.