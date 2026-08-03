Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 4. august 2026Meniny má Dominika
< sekcia Regióny

D1 smerom do Bratislavy je po hromadnej nehode opäť prejazdná

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Na mieste sú všetky záchranné zložky, privolaný bol aj vrtuľník rýchlej zdravotnej pomoci.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 3. augusta (TASR) - Úsek diaľnice D1 smerom do Bratislavy, kde v pondelok podvečer došlo k hromadnej dopravnej nehode, večer opäť sprejazdnili. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Diaľnica D1 v smere do Bratislavy je opäť prejazdná,“ skonštatovala.

Pri hromadnej dopravnej nehode sa zrazilo viacero vozidiel. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky vrátane vrtuľníka. Leteckí záchranári pomáhali mužovi, ktorý pri zrážke utrpel vážne poranenia viacerých častí tela. „Vo vážnom stave s diagnózou polytrauma bol letecky transportovaný do Univerzitnej nemocnice Bratislava - Kramáre,“ priblížila letecká záchranná služba Air - Transport Europe.

Polícia dopravu odkláňala. Neskôr doplnila, že ak to situácia v cestnej premávke dovolí, vozidlá uviaznuté v kolóne budú otáčané do protismeru.


.

Neprehliadnite

VIDEO: MUNÍCIA V DUNAJI: Mínu previezli na likvidáciu

PÁD LIETADLA PRI OČOVEJ: Zahynuli traja ľudia

Mikloško: Radikalizácia medzi mladými narastá, spúšťačom je i samota

Grécky raj bez davov? Toto sú tie najkrajšie miesta Kefalónie