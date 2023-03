Na D1 smerom do Bratislavy sa prevrátil kamión, dopravu odkláňajú

Bratislava 22. marca (TASR) - Na diaľnici D1 smerom do Bratislavy, na kilometri 31, sa prevrátil kamión. Blokované sú všetky tri jazdné pruhy, kamión zároveň zasahuje aj do ľavého jazdného pruhu v protismere. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"K zraneniu osôb nedošlo. Alkohol u vodiča vykonanou dychovou skúškou zistený nebol. Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania," približuje polícia.



Polícia dopravu v smere do Bratislavy odkláňa cez Voderady. V opačnom smere, teda z Bratislavy do Trnavy, odporúča využiť cestu cez Senec. Vodičov zároveň žiada, aby rešpektovali pokyny dopravných policajtov.