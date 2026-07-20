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DIAĽNICA JE UZAVRETÁ: Na D1 smerom do Trnavy sa prevrátil kamión
Odklon bude vykonaný na km 30,500 - zjazd Blatné - cesta č. 61 smer Hrnčiarovce nad Parnou - cesta č. 1286 a následne smer Voderady, kde bude možné sa opäť napojiť na diaľnicu D1 smer Trnava.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 20. júla (TASR) - Diaľnica D1 smerom do Trnavy je aktuálne uzavretá. Dôvodom je prevrátený kamión na 34. kilometri. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Odklon bude vykonaný na km 30,500 - zjazd Blatné - cesta č. 61 smer Hrnčiarovce nad Parnou - cesta č. 1286 a následne smer Voderady, kde bude možné sa opäť napojiť na diaľnicu D1 smer Trnava,“ dodala polícia.
„Odklon bude vykonaný na km 30,500 - zjazd Blatné - cesta č. 61 smer Hrnčiarovce nad Parnou - cesta č. 1286 a následne smer Voderady, kde bude možné sa opäť napojiť na diaľnicu D1 smer Trnava,“ dodala polícia.