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DIAĽNICA JE UZAVRETÁ: Na D1 smerom do Trnavy sa prevrátil kamión

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Odklon bude vykonaný na km 30,500 - zjazd Blatné - cesta č. 61 smer Hrnčiarovce nad Parnou - cesta č. 1286 a následne smer Voderady, kde bude možné sa opäť napojiť na diaľnicu D1 smer Trnava.

Autor TASR
,aktualizované 
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Bratislava 20. júla (TASR) - Diaľnica D1 smerom do Trnavy je aktuálne uzavretá. Dôvodom je prevrátený kamión na 34. kilometri. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Odklon bude vykonaný na km 30,500 - zjazd Blatné - cesta č. 61 smer Hrnčiarovce nad Parnou - cesta č. 1286 a následne smer Voderady, kde bude možné sa opäť napojiť na diaľnicu D1 smer Trnava,“ dodala polícia.

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