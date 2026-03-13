Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. marec 2026Meniny má Vlastimil
< sekcia Regióny

Na D1 treba cez víkend počítať s krátkodobými dopravnými obmedzeniami

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Premávka môže byť dočasne zúžená alebo presmerovaná do voľných jazdných pruhov.

Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Na diaľnici D1 pri Bratislave treba v sobotu (14. 3.) a v nedeľu (15. 3.) počítať s krátkodobými dopravnými obmedzeniami. Premávka môže byť dočasne zúžená alebo presmerovaná do voľných jazdných pruhov. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

„NDS upozorňuje, že počas víkendu v smere do Bratislavy dôjde na diaľnici ku krátkodobým dopravným obmedzeniam z dôvodu nevyhnutných prác na vodorovnom a zvislom dopravnom značení,“ uviedli diaľničiari. Žiadajú vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a trpezlivosť pri prejazde úsekom.
.

Neprehliadnite

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS