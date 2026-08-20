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Štvrtok 20. august 2026
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Na D1 z Bratislavy smerom do Trnavy platia pre nehodu obmedzenia

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

K zraneniu osôb pri udalosti nedošlo. „Alkohol u vodiča zistený nebol,“ dodali policajti.

Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Na diaľnici D1 v úseku 23,5 km platia pre nehodu obmedzenia. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Informovala o tom bratislavská krajská polícia. Apelovala na vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili opatrnosť.

„Podľa doposiaľ zistených informácií tam vodič osobného motorového vozidla neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam a stavu vozovky, v dôsledku čoho došlo k nárazu do zvodidiel a následne k jeho prevráteniu,“ uviedla na sociálnej sieti.

K zraneniu osôb pri udalosti nedošlo. „Alkohol u vodiča zistený nebol,“ dodali policajti.
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