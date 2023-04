Na D1 za Sencom smerom do Trnavy skončil kamión mimo cesty

Bratislava 20. apríla (TASR) - Na D1 za Sencom smerom do Trnavy na 32. kilometri skončil vo štvrtok popoludní kamión mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh, vodiči sa zdržia do desať minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Kolóny sa tvoria aj v Bratislave. Vodiči sa zdržia do 15 minút podľa Stella centra na D1 v smere od Zlatých pieskov na Prístavný most a do Petržalky.



Z dôvodu nehody električky s chodcom sa tvoria kolóny v hlavnom meste aj na Račianskej smerom von z mesta. Podľa Zelenej vlny v tomto úseku vodiči stratia zhruba štvrť hodiny.