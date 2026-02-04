Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy je pre nehodu hodinová kolóna

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Na obchádzke cez Hrnčiarovce nad Parnou a Blatné sa od Cífera smerom na diaľnicu zdržíte v kolóne 40 minút.

Autor TASR
Trnava 4. februára (TASR) - Na diaľnici D1 za Voderadmi (okres Trnava) smerom do Bratislavy sa v stredu ráno zrazila dodávka s kamiónom. Úsek je prejazdný v ľavom pruhu. Vodiči sa zdržia v kolóne približne hodinu. Informovala o tom Zelená vlna STVR.

Dopravná nehoda sa stala na 38,5. kilometri diaľnice. „Na obchádzke cez Hrnčiarovce nad Parnou a Blatné sa od Cífera smerom na diaľnicu zdržíte v kolóne 40 minút,“ doplnila Zelená vlna.
