NEPREJAZDNÁ D2: Osobne auto narazilo do kamióna

Bratislava 5. septembra (TASR) - Na diaľnici D2 za Stupavou smerom do Malaciek narazilo v pondelok krátko po 14.00 h osobné vozidlo do zadnej časti kamióna, pre nehodu sú neprejazdné oba jazdné pruhy. Premávku usmerňujú dopravní policajti cez pravú krajnicu. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Podľa doterajších informácii došlo k zrážke v úseku 48,5 kilometra diaľnice D2 v smere do Českej republiky. V dôsledku nehody utrpel vodič viaceré zranenia, pre ktoré bol prevezený na ošetrenie do jednej z nemocníc.



Polícia vodičov žiada, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili opatrnosť a riadili sa pokynmi polície.